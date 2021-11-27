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Вячеслав Аминов переизбран вице-президентом Международного союза пятиборья

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Федерация современного пятиборья России сообщила о переизбрании своего президента Вячеслава Аминова на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Аминов был избран на конгрессе UIPM, который проходит в режиме онлайн. Он занимает должность с 2011 года.

На посты вице-президентов Международного союза современного пятиборья также были выбраны Хуан-Антонио Самаранч (Испания), Жоэль Бузу (Франция), Шариф Эль-Эраин (Египет) и Хуан Мансо (Мексика).

Вячеслав Аминов UIPM

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