Вячеслав Аминов переизбран вице-президентом Международного союза пятиборья

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Федерация современного пятиборья России сообщила о переизбрании своего президента Вячеслава Аминова на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Аминов был избран на конгрессе UIPM, который проходит в режиме онлайн. Он занимает должность с 2011 года.

На посты вице-президентов Международного союза современного пятиборья также были выбраны Хуан-Антонио Самаранч (Испания), Жоэль Бузу (Франция), Шариф Эль-Эраин (Египет) и Хуан Мансо (Мексика).