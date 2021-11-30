Лин Джонс покинул пост главного тренера сборной России по регби

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по регби валлиец Лин Джонс отказался продлевать контракт с Федерацией регби России и покидает национальную команду.

"Мое время в России подходит к концу, я пытался вывести сборную России на новый уровень и оставить ее на максимально высокой позиции. Я сделал все, что смог и извиняюсь за то, что не оправдал ожиданий. О своем решении не продлевать контракт я заявил руководству Федерации регби России в сентябре", - сказал Джонс выступая на заседании Высшего совета ФРР.

В свою очередь, председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев отметил, что с большим уважением относится к проделанной работе Джонса на посту наставника сборной России.

"Было много неожиданностей в этот период, в том числе, проблемы с ковидом, которые мешали главному тренеру приезжать в Россию. Он проделал большую работу по омоложению сборной, которая, надеюсь, принесет свои плоды в будущем", - заявил Артемьев.

"Мы хотели бы видеть вас консультантом нашей команды или помощника в поиске молодых игроков для натурализации. Вы заняли свою строчку в отечественном регби, поэтому, несмотря на то, что мы не удовлетворены выступлением нашей сборной на чемпионате Европы, считаю, что мы должны наградить вас за проделанную работу", - добавил он.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" источник в федерации, не уточняя имени, новым главным тренером сборной России станет специалист из ЮАР. К настоящему моменту он не смог прибыть в Москву из-за ограничений, введенных из-за выявления в Африке нового штамма коронавируса.

Джонс возглавил сборную России по регби в августе 2018 года. Под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате Европы 2019 года.

Ранее он входил в тренерский штаб сборной Уэльса, а также ряд валлийских клубов. Под его руководством клуб "Оспрейс" выигрывал Кельтскую лигу, а также Англо-валлийский кубок. Позднее специалист работал в Объединенных арабских эмиратах, после чего вернулся в Великобританию, где тренировал "Лондон Уэлш" и "Гвент Дрэгонс". В 2017 году Джонс возглавил вторую сборную Намибии.