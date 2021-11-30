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Это’О посоветовал Кокорину перебраться в чемпионат Катара

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший футболист "Барселоны", "Челси" и "Анжи" камерунец Самюэль Это"О считает, что продолжение карьеры в Катаре стало бы для российского форварда хорошим вариантом.

"Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?" - приводит слова Это"О "Матч ТВ".

Последним клубом в карьере титулованного камерунца был "Катар СК".

Что касается Кокорина, он является игроком итальянской "Фиорентины". Однако после перехода в феврале 2021 года сыграл за эту команду лишь неполные три матча.

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