Футболист "Спартака" Кутепов допустил переход в ЦСКА или "Зенит"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Кутепов назвал реальной вероятность того, что согласится играть за столичный ЦСКА или петербургский "Зенит".

"Это моя карьера. Если меня зовут играть - я пойду играть. ЦСКА, "Зенит" - неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить "Спартаку". Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику - это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: "Я спартач, я здесь посижу", - приводит слова Кутепова Sport24.

"Мной движет в первую очередь желание играть. "Спартак" - великий клуб, это, безусловно, так. Первый в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю "Спартак", я не согласен. При всем уважении - мне нужно играть", - подчеркнул футболист.

Чемпион и обладатель Суперкубка в составе "Спартака" Кутепов в настоящее время редко выходит на поле.