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Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за звание чемпиона мира

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в воскресенье потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Дубае.

Россиянин играл черными фигурами.

Счет в матче теперь 5:3 в пользу норвежца. Ранее он победил россиянина в шестой партии, остальные завершились вничью.

Следующая партия пройдет во вторник Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Карлсен является действующим обладателем титула. Непомнящий получил возможность побороться за звание чемпиона мира благодаря выигранному им турниру претендентов.

В рамках матча запланировано проведение 14 партий, однако он может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк. Каждая из партий начинается в 15:30 мск.

Призовой фонд матча составляет 2 млн евро. Победитель получит 60% от фонда, в случае проведения тай-брейка - 55%.

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