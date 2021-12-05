Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за звание чемпиона мира
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в воскресенье потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Дубае.
Россиянин играл черными фигурами.
Счет в матче теперь 5:3 в пользу норвежца. Ранее он победил россиянина в шестой партии, остальные завершились вничью.
Magnus Carlsen wins another game with white pieces and extends his lead to 2 points. After 8 games, the score is 5-3 in favour of the defending champion.— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 5, 2021
⠀#CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/AOcqcRddXL
Следующая партия пройдет во вторник Непомнящий будет играть белыми фигурами.
Карлсен является действующим обладателем титула. Непомнящий получил возможность побороться за звание чемпиона мира благодаря выигранному им турниру претендентов.
В рамках матча запланировано проведение 14 партий, однако он может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк. Каждая из партий начинается в 15:30 мск.
Призовой фонд матча составляет 2 млн евро. Победитель получит 60% от фонда, в случае проведения тай-брейка - 55%.