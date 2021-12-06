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Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американские официальные лица не поедут на Олимпийские игры, которые состоятся в Пекине в 2022 году, сообщила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

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"Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралиймпийские игры 2022", - заявила Псаки.

Она отметила, что в Вашингтон принял это решение, полагая, что КНР нарушает права человека, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

"Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку, мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома", - добавила Псаки.

Она подчеркнула, что речь не идет о повторении событий 1980 года, когда США и ряд других стран бойкотировали Олимпиаду в Москве, не отправив на нее спортсменов.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

США Китай Пекин Олимпиада

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