Месси, Роналду, Левандовски вошли в символическую сборную мира-2021
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Обладатель "Золотого мяча"-2021 нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси попал в символическую сборную мира по итогам года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (ИФФХС).
Полный состав сборной, как сообщается на сайте организации, выглядит следующим образом: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Леонардо Бонуччи (Италия, "Ювентус"), Рубен Диаш (Португалия, "Манчестер Сити"), Алфонсо Дейвис (Канада, "Бавария"), Жоржиньо (Италия, "Челси"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Килиан Мпаббе (Франция, ПСЖ).
Лучшим тренером национальной команды признан Роберто Манчини – наставник сборной Италии.