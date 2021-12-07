Глава ФК "Уфа" допустил скорое исчезновение клуба

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ФК "Уфа" Ростислав Мурзагулов назвал вероятной перспективу того, что клуб в скором времени прекратит свое существование.

"Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете", - приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".

"Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь", - отметил Мурзагулов.

По словам главы "Уфы", общение руководства клуба было с главой Башкортостана.

ФК "Уфа" основан в 2009 году, с 2014 года команда выступает в Российской премьер-лиге.