Пловец Рылов признан спортсменом 2021 года в России

Синхронистка Ромашина - лучшая спортсменка 2021 года

Евгений Рылов. Архивное фото Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год состоялась в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

"Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником. Наша большая дружная спортивная семья отмечает сегодня прославленных спортсменов, тренеров, представителей спортивной индустрии, федераций, даже целых регионов. Действительно, это особенный год - у нас рекордное количество номинантов. Сегодня жюри в непростой ситуации - выбор предстоял трудный. Правительство делает всё, для того чтобы создать условия для развития спорта в нашей стране, согласно Поручению президента - чтобы к 2030 году 70% наших граждан активно и регулярно занимались спортом. Национальная спортивная премия как нельзя лучше популяризирует спорт!" сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Спортсменом года стал пловец Евгений Рылов, который завоевал на Олимпийских играх в Токио две золотые медали (на дистанциях 100 и 200 м на спине). Также он стал серебряным призером в составе команды Олимпийского комитета России в эстафете 4 по 200 м вольным стилем.

21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина была отмечена в номинации "Спортсменка года". Ромашина - двукратная олимпийская чемпионка Токио по синхронному плаванию, первая в истории семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России. Самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Тренером года стал старший тренер сборной России по фехтованию Дмитрий Глотов. Его ученица - двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в командном первенстве Софья Великая. Под руководством тренера на Играх в Токио Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина завоевали "золото" в командных соревнованиях, Позднякова стала чемпионкой в личном турнире.

В номинации "Эпоха в спорте" победила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Лауреатов премии определил Экспертный совет, который выбрал победителей из трёх номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Церемония награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта проводится Минспортом России ежегодно с 2010 года.