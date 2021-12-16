Овечкин стал лучшим бомбардиром сезона в НХЛ

Помимо этого, россиянин повторил рекорд лиги по числу голов в большинстве

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Гол российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на четверг по московскому времени вывел его на первое место в списке бомбардиров текущего сезона в Национальной хоккейной лиге.

Теперь на счету россиянина 46 (21+25 по системе "гол+пас") очков.

Yup, Alex Ovechkin (@ovi8) has tied Dave Andreychuk for 1st on the all-time power play goals list! 🔥



You better believe that's a @PPG Colorful Moment. pic.twitter.com/0JjvlXCz0Z — NHL (@NHL) December 16, 2021

В тройку лучших также входят хоккеисты "Эдмонтона" немец Леон Драйзайтль – 45 (23+22) и канадец Коннор Макдэвид, 45 (16+29) очков.

Кроме того, Овечкин повторил рекорд канадца Дэйва Андрейчука по числу голов в НХЛ в большинстве – 274.

.@ovi8's now tied for the most power play goals in NHL history! 🚨 pic.twitter.com/X5sH4f4LkV — NHL GIFs (@NHLGIFs) December 16, 2021

Что касается голов в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, россиянин довел их число до 751. С этими показателями он продолжает занимать четвертое место в истории лиги.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место, третий - чех Яромир Ягр, отличившийся в матчах НХЛ 766 раз.

Что касается матча "Чикаго" - "Вашингтон", он завершился со счетом 5:4 (0:0, 3:2, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. Решающую шайбу игроки "Чикаго" провели в овертайме.