Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграет с национальными командами Исландии, Израиля и Албании в Лиге наций УЕФА, жеребьевка проходит в швейцарском Ньоне.
Эти команды будут представлять Группу 2 Лиги В – второго по статусу дивизиона в турнире.
Жеребьевка проходит в швейцарском Ньоне.
В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.
Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.
Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку в Лиге С, проигравшие - опустятся в Лигу D.
Лига наций УЕФА пройдет в третий раз. Победителями турнира становились сборные Португалии и Франции.
Полные итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА
Лига А
Группа 1. Франция, Дания, Хорватия, Австрия.
Группа 2. Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.
Группа 3. Италия, Германия, Англия, Венгрия.
Группа 4. Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
Лига В
Группа 1. Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.
Группа 2. Исландия, Россия, Израиль, Албания.
Группа 3. Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
Группа 4. Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Лига С
Группа 1. Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.
Группа 2. Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония.
Группа 3. Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан / Молдавия.
Группа 4. Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
Лига D
Группа 1. Лихтенштейн, Казахстан / Молдавия, Андорра, Латвия.
Группа 2. Мальта, Кипр / Эстония, Сан-Марино.