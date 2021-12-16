Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграет с национальными командами Исландии, Израиля и Албании в Лиге наций УЕФА, жеребьевка проходит в швейцарском Ньоне.

Эти команды будут представлять Группу 2 Лиги В – второго по статусу дивизиона в турнире.

Жеребьевка проходит в швейцарском Ньоне.

В рамках групповой стадии команды в июне и сентябре 2022 года сыграют со своими соперниками по группе дома и на выезде. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию, которая намечена на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи. Победители сохранят прописку в Лиге С, проигравшие - опустятся в Лигу D.

Лига наций УЕФА пройдет в третий раз. Победителями турнира становились сборные Португалии и Франции.

Полные итоги жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА

Лига А

Группа 1. Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

Группа 2. Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

Группа 3. Италия, Германия, Англия, Венгрия.

Группа 4. Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига В

Группа 1. Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.

Группа 2. Исландия, Россия, Израиль, Албания.

Группа 3. Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

Группа 4. Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига С

Группа 1. Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.

Группа 2. Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония.

Группа 3. Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан / Молдавия.

Группа 4. Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D

Группа 1. Лихтенштейн, Казахстан / Молдавия, Андорра, Латвия.

Группа 2. Мальта, Кипр / Эстония, Сан-Марино.