Вспышка коронавируса произошла в "Реале" перед матчем Евролиги с ЦСКА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Три баскетболиста мадридского "Реала" сдали положительные тесты на COVID-19 в преддверии матча Евролиги против московского ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба "Реала", речь идет об Энтони Рэндольфе, Гершоне Ябуселе и Хуане Нуньесе.

Ранее еще несколько игроков "Реала", а также его главный тренер Пабло Ласо, заразились коронавирусом. Это ставит под угрозу проведение матча против ЦСКА в изначально запланированную (23 декабря в Мадриде) дату.