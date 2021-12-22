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Вспышка коронавируса произошла в "Реале" перед матчем Евролиги с ЦСКА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Три баскетболиста мадридского "Реала" сдали положительные тесты на COVID-19 в преддверии матча Евролиги против московского ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба "Реала", речь идет об Энтони Рэндольфе, Гершоне Ябуселе и Хуане Нуньесе.

Ранее еще несколько игроков "Реала", а также его главный тренер Пабло Ласо, заразились коронавирусом. Это ставит под угрозу проведение матча против ЦСКА в изначально запланированную (23 декабря в Мадриде) дату.

баскетбол Евролига коронавирус

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