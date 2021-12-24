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Мэр Казани назвал нехватку везения и денег причиной неудач ФК "Рубин"

"Но вот бывает: не прет!", - сказал Ильсур Метшин

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Казанскому "Рубину" в матчах не хватает везения, клуб также нуждается в дополнительном финансировании, считает мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, ранее занимавший должность президента футбольного клуба из столицы Татарстана.

"Мы все болельщики "Рубина". Мы по-прежнему гордимся любимой командой. Но вот бывает: не прет!", - сказал Метшин журналистам в Казани в пятницу.

"Слуцкий - красавец, великолепный, опытнейший тренер, Рустем Сайманов (гендиректор "Рубина" - ИФ) - великолепный генеральный менеджер, которые собрали шикарную команду. Не хватает одного - денег", - добавил он.

"Рубин" проиграл три последних матча и занимает 10 место в чемпионате России по футболу.

футбол РПЛ ФК Рубин

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