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Призер ОИ Гаджимагомедов дебютировал в профессиональном боксе победой нокаутом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов одержал победу над колумбийцем Дейбисом Беррокалем в поединке, прошедшем в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Dynamo boxing promotion в Москве.

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Поединок, рассчитанный на шесть раундов, завершился во втором, когда россиянин отправил соперника в нокаут.

"Есть в любительском боксе незавершенное дело, надо будет завершить: я буду выступать и в любителях и в профессионалах", - заявил российский боксер по окончании победного поединка в пятницу.

Для 24-летнего Гаджимагомедова это дебютный бой на профессиональном ринге. В любительском боксе он стал серебряным призером Олимпиады-2020, а также чемпионом мира и победителем Европейских игр.

Что касается 33-летнего Беррокаля, в его активе в профессиональном боксе 17 побед (16 – нокаутом) и девять поражений.

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