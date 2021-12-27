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Российский теннисист Рублев заразился коронавирусом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев заявил, что сдал положительный тест на COVID-19.

"В настоящий момент я нахожусь в Барселоне и к несчастью у меня положительный тест на COVID-19", - написал 24-летний спортсмен в твиттере.

"У меня минимальные симптомы. Я изолировался и следую всем предписаниям под надзором врачей. Я полностью вакцинирован и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Сейчас восстанавливаюсь и поеду в Мельбурн только когда это будет безопасно для всех", - добавил он, подчеркнув, что "очень расстроен и обеспокоен тем, что случилось" и призвав всех позаботиться о себе и окружающих.

ATP Cup, действующий победителем которого с участием Рублева является сборная России, пройдет в Сиднее с 1 по 9 января, Australian Open – c 17 по 30 января.

Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
теннис Андрей Рублев коронавирус

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