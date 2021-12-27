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"Ак Барс" обыграл "Металлург" впервые в сезоне КХЛ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" нанесли поражение соперникам из магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. "Ак Барс" одержал победу благодаря хет-трику Ильи Сафонова (6-я, 57-я и 62-я минуты) и голу Пера Линдхольма (59). "Металлург" ответил шайбами Филиппа Майе (8-я минута), Алексея Маклюкова (45) и Джоша Карри (55).

Команды встречались между собой четвертый раз в текущем сезоне КХЛ, "Металлург" одержал победы в трех предыдущих играх с "Ак Барсом".

"Металлург" лидирует в таблице Восточной конференции, имея в активе 66 очков. "Ак Барс" идет третьим, у команды 58 очков.

29 декабря "Металлург" встретится с минским "Динамо", "Ак Барс" сыграет с "Автомобилистом" (Екатеринбург).

хоккей Ак Барс Металлург КХЛ

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