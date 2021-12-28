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Экс-вратарь ЦСКА и сборной России Габулов стал гендиректором "Химок"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" объявил о назначении бывшего голкипера московского ЦСКА и сборной России Владимира Габулова в качестве генерального директора клуба.

"Владимир Габулов сменил на должности генерального директора футбольного клуба "Химки" Сергея Анохина. Сегодня Владимир Борисович приступил к выполнению обязанностей и официально был представлен сотрудникам клуба", - говорится в сообщении пресс-службы клуба из Московской области.

Отмечается, что Анохин, при котором "Химки" в прошлом сезоне добились рекордного результата в своей истории (восьмое место в чемпионате России), останется в наблюдательном совете клуба.

38-летний Габулов поблагодарил своего предшественника на этом посту за проделанную работу.

"За это время было много сделано. Сейчас перед "Химками" стоит серьезная задача по сохранению прописки в Премьер-Лиге. Я уже познакомился с сотрудниками клуба, встретился с главным тренером, мы обсудили приоритетные задачи на вторую половину сезона. Надеюсь, совместными усилиями мы добьёмся поставленных целей", - отметил Габулов.

Габулов - двукратный чемпион России, шестикратный кратный обладатель Кубка России и Суперкубка России в составе московского ЦСКА, а также бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

По завершении карьеры в 2018 году он возглавлял министерство физической культуры и спорта Северной Осетии. После этого был президентом футбольного клуба "Алания", до лета 2021 года занимал пост председателя совета директоров "Олимпа-Долгопрудного".

футбол ФК Химки

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