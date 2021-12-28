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"Барселона" приобрела нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" объявляет о подписании контракта с форвардом английского "Манчестер Сити" Ферраном Торресом.

Соглашение, как сообщается на сайте "Барселоны", будет действовать до 30 июня 2027 года. Согласно условиям контракта, сумма отступных за 21-летнего испанского футболиста составит 1 млрд евро.

В "Манчестер Сити" Торрес перешел перед стартом сезона-2020/21 из испанской "Валенсии" и забил 11 голов в 30 играх.

футбол ФК Барселона Манчестер Сити

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