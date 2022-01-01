Овечкин довел до 754 число своих голов в НХЛ

Александр Овечкин Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" обыграли "Детройт" в гостевом матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу "Вашингтона".

Два гола (один – в пустые ворота) в составе "Вашингтона" провел россиянин Александр Овечкин, один – его соотечественник Евгений Кузнецов.

Теперь на счету Овечкина 754 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги идо 12 голов сократил отставание от занимающего третье место (766) чеха Яромира Ягра.

Лучшим снайпером в истории НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола, его соотечественник Горди Хоу с 801 шайбой занимает второе место.

У Кузнецова 140 голов.