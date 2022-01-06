В клубе "Салават Юлаев" выявили девять положительных тестов на коронавирус

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В уфимском "Салавате Юлаеве" выявлены положительные тесты на COVID-19, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"По состоянию на 6 января 2022 года, девять представителей хоккейного клуба "Салават Юлаев" сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

Лига приняла решение не проводить матчи "Йокерит" - "Салават Юлаев" в Хельсинки и "Динамо" (Рига) - "Салават Юлаев" в Риге, запланированные на 8 и 10 января соответственно.

Как подчеркнули в КХЛ, решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.