Три матча рижского "Динамо" отменены из-за вспышки коронавируса в клубе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига отменила три матча регулярного чемпионата с участием рижского "Динамо", где выявлена вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба КХЛ.

"По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей "Динамо" Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Принято решение не проводить матчи "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск), "Металлург" - "Динамо" (Рига) и "Автомобилист" - "Динамо" (Рига), запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно.

Решение о возможности провести матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.