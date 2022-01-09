Поиск

Три матча рижского "Динамо" отменены из-за вспышки коронавируса в клубе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига отменила три матча регулярного чемпионата с участием рижского "Динамо", где выявлена вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба КХЛ.

"По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей "Динамо" Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Принято решение не проводить матчи "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск), "Металлург" - "Динамо" (Рига) и "Автомобилист" - "Динамо" (Рига), запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно.

Решение о возможности провести матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

Динамо

Новости

Сборная России выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" вновь составили топ-3 на этапе "Дакара"

Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Северная Корея отказалась участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине

Северная Корея отказалась участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли первые четыре места на пятом этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли первые четыре места на пятом этапе "Дакара"

Австралийская виза Джоковича аннулирована

Джокович не смог пройти паспортный контроль в Австралии

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на четвертом этапе "Дакара"

Гончаренко покинул пост главного тренера "Краснодара"

Новак Джокович заявил, что примет участие в Australian Open

Новак Джокович заявил, что примет участие в Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код