Защитник "Вашингтона" Орлов пропустит матч НХЛ из-за коронавируса

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российский защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов попал под действие ковид-протокола, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок пропустит встречу против "Бостона", которая должна пройти во вторник по московскому времени в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В этом сезоне россиянин набрал 17 очков (4+13 по системе "гол+пас") в 36 встречах за "Вашингтон".

Ранее из-за положительного теста на COVID-19 российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин был вынужден пропустить несколько матчей регулярки.