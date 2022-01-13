Российский теннисист Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в австралийской Аделаиде

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Теннисист из России Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250 "Adelaide International 2", проходящего в Аделаиде (Австралия).

В ночь на четверг по московскому времени Хачанов в 1/4 финала уступил 58-й ракетке мира, французу Артуру Риндеркнешу. Результат противостояния - 7:6, 7:5.

Хачанов был единственным представителем России на соревновании, чей призовой фонд составил более $430 тысяч.

Карен Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 30-ю строчку. Он примет участие в Australian Open-2022, который стартует 17 января в Мельбурне.