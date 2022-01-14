Россия стала третьей в женской эстафете на этапе КМ по биатлону
Свыше минуты россиянки уступили выигравшей гонку Франции
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сборная Франции выиграла женскую эстафету 4х6 км, прошедшую в немецком Рупольдинге в рамках очередного этапа Кубка мира по биатлону.
Дистанцию французская команда, за которую выступили Анаис Шевалье, Клоэ Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон, преодолела за 1 час 10 минут 50 секунд. На счету победительниц четыре неточных выстрела.
Второе место сборная Швеции, у которой два промаха и 35,1 секунды отставания от француженок.
В тройку лучших также попала сборная России, в составе которой участие в эстафете приняли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова. Российские биатлонистки допустили в общей сложности шесть неточных выстрелов и отстали от Франции на 1 минуту 12,2 секунды.
Бронза наша! Наш состав: Васнецова, Миронова, Казакевич и Резцова 🥉🇷🇺— Биатлон России (@russianbiathlon) January 14, 2022
1. Франция – 1:10:50.0 (0+4)
2. Швеция +35.1 (0+2)
3. Россия +1:12.2 (0+6) pic.twitter.com/FUWIYH1Xho