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Овечкин вернулся к тренировкам после травмы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в последней тренировке своего клуба, сообщает журналистка спортивной редакции Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин снова на льду и тренируется вместе с командой, отметила она в твиттере.

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Как сообщалось ранее, хоккеист был вынужден пропустить две тренировки "Вашингтона" подряд в качестве меры предосторожности из-за повреждения верхней части тела.

В последнем матче (против "Бостон Брюинз"), который состоялся 10 января (11 января по московскому времени) в Вашингтоне, столичный клуб проиграл со счётом 3:7 (2:2, 1:4, 0:1). Овечкин отметился в той встрече одной голевой передачей и провел на льду чуть более 19 минут.

На субботу у "Вашингтона" запланирована гостевая игра с "Нью-Йорк Айлендерс".

хоккей Александр Овечкин

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