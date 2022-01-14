Овечкин вернулся к тренировкам после травмы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в последней тренировке своего клуба, сообщает журналистка спортивной редакции Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин снова на льду и тренируется вместе с командой, отметила она в твиттере.

Alex Ovechkin is on the ice for practice, taking normal line rushes. He did not practice yesterday (upper-body injury). — Samantha Pell (@SamanthaJPell) January 14, 2022

Как сообщалось ранее, хоккеист был вынужден пропустить две тренировки "Вашингтона" подряд в качестве меры предосторожности из-за повреждения верхней части тела.

В последнем матче (против "Бостон Брюинз"), который состоялся 10 января (11 января по московскому времени) в Вашингтоне, столичный клуб проиграл со счётом 3:7 (2:2, 1:4, 0:1). Овечкин отметился в той встрече одной голевой передачей и провел на льду чуть более 19 минут.

На субботу у "Вашингтона" запланирована гостевая игра с "Нью-Йорк Айлендерс".