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Клуб МХЛ "Сарматы" уволил главного тренера, ударившего ногой хоккеиста

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Оренбургский ХК "Сарматы", выступающий в Молодежной хоккейной лиге, объявил об отставке главного тренера Владимира Громилина.

"Руководство МХК "Сарматы" приняло решение расторгнуть трудовые отношения с главным тренером Владимиром Громилиным", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Исполнять обязанности главного тренера "Сарматов" будет Дмитрий Стулов.

Громилин, возглавлявший оренбургскую команду с 2019 года, стал участником инцидента во время игры первенства МХЛ против "Тюменского легиона". Находясь на тренерской скамье, он ногой ударил игрока своей команды.

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