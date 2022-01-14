Клуб МХЛ "Сарматы" уволил главного тренера, ударившего ногой хоккеиста
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Оренбургский ХК "Сарматы", выступающий в Молодежной хоккейной лиге, объявил об отставке главного тренера Владимира Громилина.
"Руководство МХК "Сарматы" приняло решение расторгнуть трудовые отношения с главным тренером Владимиром Громилиным", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Исполнять обязанности главного тренера "Сарматов" будет Дмитрий Стулов.
Громилин, возглавлявший оренбургскую команду с 2019 года, стал участником инцидента во время игры первенства МХЛ против "Тюменского легиона". Находясь на тренерской скамье, он ногой ударил игрока своей команды.