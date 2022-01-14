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Российский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы

Российский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы
Фото: Jurij Kodrun - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Кондратюк завоевал звание чемпиона Европы по фигурному катанию.

В соревнованиях среди мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Таллине в сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 286,56 балла.

Второе место занял представитель Италии Даниэль Грассль (274,48), третье – латвиец Денис Васильев (272,08).

Показавший лучший результат в короткой программе россиянин Андрей Мозалев стал в итоге четвертым (265,69), еще один представитель России Евгений Семененко разместился строчкой ниже (260,00).

Что касается Кондратюка, для действующего чемпиона России это первый триумф на международном взрослом уровне.

фигурное катание

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