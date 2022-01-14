Российский фигурист Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Кондратюк завоевал звание чемпиона Европы по фигурному катанию.
В соревнованиях среди мужчин-одиночников на чемпионате Европы в Таллине в сумме оценок за короткую и произвольную программы он заработал 286,56 балла.
Второе место занял представитель Италии Даниэль Грассль (274,48), третье – латвиец Денис Васильев (272,08).
Показавший лучший результат в короткой программе россиянин Андрей Мозалев стал в итоге четвертым (265,69), еще один представитель России Евгений Семененко разместился строчкой ниже (260,00).
Что касается Кондратюка, для действующего чемпиона России это первый триумф на международном взрослом уровне.