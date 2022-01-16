Биатлонистка Миронова из-за температуры пропустит пасьют в Рупольдинге

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Светлана Миронова по состоянию здоровья не сможет принять участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщили в телеграмм-канале Союза биатлонистов России.

У спортсменки температура, при этом тест на коронавирус отрицательный.

"У Светы небольшая температура, решили перестраховаться. ПЦР-тесты вся команда сдавала вчера, у всех отрицательные, включая Миронову", - пояснил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

Старт женского пасьюта должен пройти 16 января. Россию представят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.