Поиск

Биатлонистка Миронова из-за температуры пропустит пасьют в Рупольдинге

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская биатлонистка Светлана Миронова по состоянию здоровья не сможет принять участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщили в телеграмм-канале Союза биатлонистов России.

У спортсменки температура, при этом тест на коронавирус отрицательный.

"У Светы небольшая температура, решили перестраховаться. ПЦР-тесты вся команда сдавала вчера, у всех отрицательные, включая Миронову", - пояснил пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.

Старт женского пасьюта должен пройти 16 января. Россию представят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко.

Союза биатлонистов России Светлана Миронов

Новости

Джокович улетел из Австралии в ОАЭ

АТР призвала уважать решение австралийских властей аннулировать визу Джоковича

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Власти Австралии посчитали решение суда по Джоковичу защитой страны в пандемию

Джокович намерен подчиниться решению австралийского суда о его депортации

Суд решил депортировать Джоковича из Австралии

Суд решил депортировать Джоковича из Австралии

Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию

Россияне вновь выиграли все золотые медали на ЧЕ по фигурному катанию

Валиева выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы по фигурному катанию

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Россия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Минздрав Австралии посчитал, что Джоковичу можно участвовать в Australia Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код