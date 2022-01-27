Гандболистки ЦСКА разгромили обескровленный COVID-19 "Ростов-Дон"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Московская команда ЦСКА нанесла поражение соперницам из клуба "Ростов-Дон" в матче очередного тура регулярного чемпионата женской Суперлиги.

Результат встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону, - 39:17 (22:9) в пользу армейской команды.

На этот матч ростовская команда вынуждена была выставить молодежный состав в связи со вспышкой коронавируса в клубе. "Ростов-Дон" обращался в Федерацию гандбола России с просьбой о переносе игры, однако получил отказ.

"Проанализировав всю текущую информацию, ФГР не нашла основательных причин для переноса игры. Общий заявочный лист гандбольного клуба "Ростов-Дон" включает в себя 21 игрока. Таким образом, положительные тесты на коронавирус зафиксированы всего лишь у трети игроков от общего количества заявленных", - говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

Сейчас ЦСКА лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. У "Ростов-Дона" на два балла меньше, команда занимает второе место.