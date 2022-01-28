Россиянка Шнайдер выиграла Australian Open среди юниоров в парах
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open среди юниоров в парном разряде.
Вместе с американкой Клерви Нгунуэ в финале она победила канадскую пару Кайлу Кросс/Викторию Мбоко. Результат встречи – 6:4, 6:3, продолжительность противостояния составила 56 минут.
Для российской теннисистки это второй юниорский триумф на турнирах Большого шлема. В 2021 году в паре с белорусской спортсменкой Кристиной Дмитрук она выиграла Wimbledon.