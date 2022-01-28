Поиск

Россиянка Шнайдер выиграла Australian Open среди юниоров в парах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open среди юниоров в парном разряде.

Вместе с американкой Клерви Нгунуэ в финале она победила канадскую пару Кайлу Кросс/Викторию Мбоко. Результат встречи – 6:4, 6:3, продолжительность противостояния составила 56 минут.

Для российской теннисистки это второй юниорский триумф на турнирах Большого шлема. В 2021 году в паре с белорусской спортсменкой Кристиной Дмитрук она выиграла Wimbledon.

теннис Australian Open

Новости

Надаль стал первым финалистом Australian Open

"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче под руководством Черчесова

"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче под руководством Черчесова

Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на COVID-19

Американка Коллинс вышла в финал Australian Open

"Формула-1" продлила до 2028 года контракт на проведение Гран-при Сингапура

"Формула-1" продлила до 2028 года контракт на проведение Гран-при Сингапура

Эшли Барти стала первой финалисткой Australian Open

Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Евгения Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

Медведев вышел в полуфинал Australian Open, отыграв два сета и матчбол

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

ОКР утвердил окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России

Татьяна Кириенко стала новым генсеком Федерации бокса России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код