Россиянин Карацев поднялся на 14-е место рейтинга ATP

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев улучшил свои показатели в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает 14-ю строчку, тогда как неделю назад располагался позицией ниже.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Во главе рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович, вслед за ним располагаются Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Рафаэль Надаль (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Андрей Рублев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия, Феликс Оже-Альяссим (Канада), Янник Синнер (Италия).