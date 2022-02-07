Поиск
Фигурное катание06:35Женщины. Произвольная программа  Россия США ЯпонияПодробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее

Россиянин Карацев поднялся на 14-е место рейтинга ATP

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Аслан Карацев улучшил свои показатели в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP, обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает 14-ю строчку, тогда как неделю назад располагался позицией ниже.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Во главе рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович, вслед за ним располагаются Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Рафаэль Надаль (Испания), Маттео Берреттини (Италия), Андрей Рублев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия, Феликс Оже-Альяссим (Канада), Янник Синнер (Италия).

теннис

Новости
Олимпиада-2022

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Российские фигуристы завоевали золото Олимпиады в командном турнире
Олимпиада-2022

Мишина и Галлямов упрочили лидерство России в командном турнире фигуристов

Олимпиада-2022

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 7 февраля. Онлайн

Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале чемпионата Европы

Олимпиада-2022

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей

Россия завершила соревновательный день лидером по общему числу медалей
Олимпиада-2022

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу ОИ-2022 в могуле
Олимпиада-2022

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне

Большунов и Спицов выиграли золото и серебро Олимпиады в скиатлоне
Олимпиада-2022

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов

Россия увеличила отрыв от США в командном турнире фигуристов
Олимпиада-2022

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов

Валиева вывела Россию на первое место командного турнира фигуристов
Олимпиада-2022

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн

Игры в Пекине. 6 февраля. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код