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УЕФА проверит поведение украинских болельщиков на матче ЧЕ по футзалу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование после просьбы Российского футбольного союза изучить поведение украинских болельщиков в полуфинальном матче чемпионата Европы по футзалу против России, сообщает пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что УЕФА назначил инспектора от комитета по этике, который проведет "дисциплинарное расследование сообщений об инцидентах, которые предположительно произошли во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу 2022 года между Украиной и Россией, который состоялся 4 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

5 февраля сообщалось, что РФС попросил УЕФА начать расследование "дискриминационного" поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

"Во время матча, который состоялся 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку, в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РФС.

4 февраля сборная России в полуфинале первенства Европы по футзалу в Амстердаме обыграла Украину со счетом 3:2 и вышла в финал, где 6 февраля проиграла Португалии - (2:4).

футзал УЕФА

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