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Теннисист Дель Потро завершил карьеру, вернувшись после трехлетнего отсутствия

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьеры.

"Сегодня точка. Теперь я должен заботиться о своем колене для своей повседневной жизни. То, что я испытал сегодня вечером, было незабываемо. Это была моя последняя игра, я ухожу счастливым", - приводятся в твиттере турнира Argentina Open слова 33-летнего Дель Потро.

В ночь на среду по московскому времени Дель Потро провел свой первый матч после возвращения. До этого аргентинец не играл с 2019 года, это было связано с травмой колена, операциями и длительным восстановлением. В первом круге турнира Argentina Open-2022 он уступил своему соотечественнику Федерико Дельбонису – 1:6, 3:6.

В настоящий момент Дель Потро занимает 753-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), наивысшая позиция – третья. Он выиграл один турнир Большого шлема – US Open, в 2009 году. Всего на его счету 22 титула.

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