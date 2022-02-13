Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. Группа B Россия - ЧехияПодробнееЛыжные гонки10:30Женщины. Финал  Россия Германия ШвецияПодробнееФигурное катание14:00Микст. Ритмический танецПодробнее

Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира в Роттердаме

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Роттердаме (Нидерланды).

Результат встречи - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу Оже.

Рублев является седьмой ракеткой мира. Оже-Альяссим в рейтинге АТР занимает девятое место. В финале его соперником станет грек Стефанос Циципас - четвертый номер рейтинга.

Соревнования в Роттердаме относятся к категории АТР-500. Рублев являлся действующим победителем турнира, призовой фонд которого составляет более 1,2 млн евро.

Кроме Рублева, в одиночном разряде за Россию в Роттердаме также выступили Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Теннис Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Роттердам

Новости по теме

Новости
Олимпиада-2022

Россия завершила соревновательный день ОИ на восьмом месте общего зачета

Олимпиада-2022

Российские хоккеисты проиграли Чехии на Олимпиаде

Российские хоккеисты проиграли Чехии на Олимпиаде
Олимпиада-2022

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде
Олимпиада-2022

Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля

Спортивный арбитраж огласит решение по делу фигуристки Валиевой 14 февраля
Олимпиада-2022

Российский биатлонист Цветков вновь стал четвертым на ОИ-2022

Олимпиада-2022

В Минспорте РФ назвали дату начала рассмотрения дела фигуристки Валиевой в CAS

Олимпиада-2022

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде
Олимпиада-2022

Россия - Чехия. Онлайн

Россия - Чехия. Онлайн
Олимпиада-2022

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой
Олимпиада-2022

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код