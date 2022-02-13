Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира в Роттердаме

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Роттердаме (Нидерланды).

Результат встречи - 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 в пользу Оже.

Рублев является седьмой ракеткой мира. Оже-Альяссим в рейтинге АТР занимает девятое место. В финале его соперником станет грек Стефанос Циципас - четвертый номер рейтинга.

Соревнования в Роттердаме относятся к категории АТР-500. Рублев являлся действующим победителем турнира, призовой фонд которого составляет более 1,2 млн евро.

Кроме Рублева, в одиночном разряде за Россию в Роттердаме также выступили Карен Хачанов и Аслан Карацев.