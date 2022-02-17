"Матч ТВ" стал эксклюзивным вещателем Футбольной национальной лиги

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал "Матч ТВ" будет эксклюзивно показывать матчи Футбольной национальной лиги до 2025 года, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Соглашение ФНЛ и телеканала рассчитано на сезоны 2022/23, 2023/24, 2024/25 и включает в себя прямые трансляции на каналах "Матч ТВ" и "Матч Премьер" и создание еженедельной обзорной программы в эфире "Матч Премьер".

Также все матчи ФНЛ будут доступны на сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.