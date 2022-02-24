Оргкомитет заверил, что подготовка ЧМ по волейболу в РФ идет по плану

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Оргкомитет совместно с Международной и Всероссийской федерациями продолжает подготовку к мужскому чемпионату мира 2022 года в России.

"Оргкомитет продолжает подготовку к чемпионату мира по волейболу FIVB 2022 в соответствии с планами и графиками. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Международной и Всероссийской федерациями волейбола. Турнир пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе оргкомитета.

"Волейбол - командный, дружный и неконфликтный вид спорта. Волейбол вне политики. Мы заботимся о безопасности спортсменов и болельщиков", - подчеркнули в организации.

Чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске.

Участниками чемпионата стали 24 национальные сборные: Команда Всероссийской федерации волейбола, Польша, Тунис, Камерун, Италия, Словения, Бразилия, Аргентина, Пуэрто-Рико, Канада, Франция, США, Сербия, Куба, Нидерланды, Германия, Мексика, Турция, Египет, Катар, Болгария, Китай, Япония, Иран.

Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира по волейболу.