Чемпионат Европы по керлингу перенесен из России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная федерация керлинга приняла решение не проводить в России чемпионат Европы 2022 года, сообщает пресс-служба World curling.

"После экстренного заседания правления Всемирной федерации керлинга было принято решение перенести чемпионат Европы по керлингу 2022 года из российского города Пермь", - говорится в сообщении.

"Всемирная федерация керлинга разделяет озабоченность международного сообщества продолжающейся ситуацией в Восточной Европе и вместе с Международным олимпийским комитетом решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством", - отмечается там же.

Страна, которая примет турнир вместо России, будет определена позднее.

Чемпионат Европы по керлингу среди мужских и женских команд должен был пройти в Перми с 19 по 26 ноября.

Ранее Международный олимпийский комитет обратился к международным спортивным федерациям с просьбой перенести свои соревнования с территории России.