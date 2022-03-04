Два шведских хоккеиста покинули ЦСКА

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Шведские нападающие Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем приняли решение покинуть московский ЦСКА, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Хоккеисты расторгли контракт по собственной инициативе, выплатив клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента", - отмечается в сообщении.

Спортивные права на игроков будут закреплены за ЦСКА до 2023 года.

Валльмарк присоединился к команде минувшим летом. За ЦСКА нападающий провел 33 матча в КХЛ, в которых набрал 19 (8+11 по системе "гол+пас") очков.

Нордстрем также подписал контракт с клубом летом 2021 года. На его счету - 29 матчей и 14 (3+11) очков в КХЛ.