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Команда F1 "Хаас" расторгла контракт "Уралкалием" и пилотом Мазепиным

Команда F1 "Хаас" расторгла контракт "Уралкалием" и пилотом Мазепиным
Никита Мазепин
Фото: Lars Baron/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская команда Haas, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", приняла решение расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным.

Как сообщает пресс-служба команды, решение было принято из-за событий на Украине.

Разрывается соглашение и со спонсором команды - российской компанией "Уралкалий".

Никита Мазепин, который является сыном главы "Уралкалия", выступал за Haas с 2021 года. В дебютном сезоне он не набрал ни одного очка.

автоспорт Формула-1 Никита Мазепин

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