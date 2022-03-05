Команда F1 "Хаас" расторгла контракт "Уралкалием" и пилотом Мазепиным
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Американская команда Haas, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", приняла решение расстаться с российским пилотом Никитой Мазепиным.
Как сообщает пресс-служба команды, решение было принято из-за событий на Украине.
Разрывается соглашение и со спонсором команды - российской компанией "Уралкалий".
Никита Мазепин, который является сыном главы "Уралкалия", выступал за Haas с 2021 года. В дебютном сезоне он не набрал ни одного очка.