Международная мотоциклетная федерация отстранила РФ и Белоруссию от соревнований

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Международная мотоциклетная федерация (FIM) приняла решение временно отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации.

В FIM сообщили, что на внеочередном заседании 5 марта совет директоров федерации принял решение приостановить выдачу лицензий и действие ранее выданных Федерации мотоциклистов России и Белорусской федерации мотоциклетного спорта, а также приостановить выполнение должностных функций членами российской и белорусской национальных федераций в рамках структур FIM.

"В результате российские и белорусские гонщики, команды в целом и официальные лица не могут принимать участие ни в каких мероприятиях FIM", - подчеркнули в федерации.

Также FIM отменяет все спортивные мероприятия под своей эгидой на территории России и Белоруссии, и, помимо этого, семинары, заседания комиссий, тренировочные сборы, проводимые в России, Белоруссии и на Украине.

Решение вступает в силу немедленно и остается в силе до дальнейшего уведомления, сообщили в федерации.