FISU запретила россиянам и белорусам выступать в своих соревнованиях до конца 2022 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация студенческого спорта приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под эгидой FISU до конца 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

"Руководство FISU решило, что российские и белорусские спортсмены, а также официальные лица не будут участвовать в соревнованиях и мероприятиях FISU как минимум до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Также отменены два крупных соревнования, запланированных на территории России и Белоруссии в 2022 году.

В 2023 году в Екатеринбурге запланировано проведение летней Универсиады.