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Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру

Первая ракетка мира Эшли Барти завершила карьеру
Фото: Mark Nolan/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти объявила о завершении выступлений в профессиональном спорте.

"У меня больше нет физического драйва, эмоционального желания и всего, что нужно, чтобы бросить себе вызов на самом высшем уровне. Я истощена", - приводятся слова 25-летней спортсменки на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Но я счастлива и готова", - отметила при этом Барти.

Барти возглавляет рейтинг WTA на протяжении 114 недель подряд. Это четвертый показатель в истории мирового тенниса среди женщин после немки Штеффи Граф (186 недель), американки Серены Уильямс (186) и чешско-американской теннисистки Мартины Навратиловой (156).

За свою карьеру австралийка выиграла в одиночном разряде 15 турниров, включая по разу турниры Большого шлема Australian Open (2022), Roland Garros (2019) и Wimbledon (2021).

Общая сумма призовых Барти составила $23 млн 829,071 тыс.

теннис Эшли Барти
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