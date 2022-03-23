"Миннесота" подписала контракт с российским хоккеистом Фирстовым

Но играть он будет пока в фарм-клубе в Американской хоккейной лиге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий Владислав Фирстов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд", сообщает официальный сайт команды.

"Клуб подписал трехлетний контракт с форвардом Владиславом Фирстовым, начиная с сезона 2022/23", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущего сезона нападающий будет играть на любительских пробах в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в "Айова Уайлд" (фарм-клуб "Миннесоты").

20-летний Фирстов - уроженец Ярославля. Хоккеист был выбран "Миннесотой Уайлд" на драфте НХЛ в 2019 году под общим 42-м номером и в этом сезоне играл за команду университета Коннектикута, где набрал 23 очка по системе "гол+пас" (12+11) в 35 матчах.

Нападающий стал третьим россиянином в составе "Миннесоты", в которой уже выступают его соотечественники - форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов.