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Павел Рожков избран на пост президента Паралимпийского комитета России

Павел Рожков избран на пост президента Паралимпийского комитета России
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков избран в качестве президента организации, сообщает пресс-служба ПКР в пятницу.

Выборы прошли в подмосковном Подольске, Рожков был единственным кандидатом.

64-летний Рожков исполнял обязанности президента ПКР с марта 2021 года, когда должность главы организации покинул Владимир Лукин. С 2006 года Рожков избирался председателем исполкома, первым вице-президентом ПКР.

Паралимпийский комитет России Павел Рожков
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