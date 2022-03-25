Павел Рожков избран на пост президента Паралимпийского комитета России
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков избран в качестве президента организации, сообщает пресс-служба ПКР в пятницу.
Выборы прошли в подмосковном Подольске, Рожков был единственным кандидатом.
64-летний Рожков исполнял обязанности президента ПКР с марта 2021 года, когда должность главы организации покинул Владимир Лукин. С 2006 года Рожков избирался председателем исполкома, первым вице-президентом ПКР.