Поиск

ФИФА признала русский язык одним из своих официальных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола признала русский язык как один из своих официальных, сообщает пресс-служба ФИФА.

Соответствующее решение принято на Конгрессе ФИФА в четверг.

Официальными языками ФИФА также являются английский, немецкий, испанский, французский.

Заседание Конгресса Международной федерации футбола проходит в Дохе.

Ожидалось, что одним из вопросов, которые будут подниматься на Конгрессе, будет тема приостановления членства Российского футбольного союза. Однако этот вопрос в ходе мероприятия затронут не был. При этом было приостановлено членство Зимбабве, Кении и Пакистана.

футбол ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 36-е место

Бразилия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 36-е место

"Металлург" выбил "Авангард" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

"Металлург" выбил "Авангард" из розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ

Лыжница Непряева выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате России

Лыжница Непряева выиграла четвертую золотую медаль на чемпионате России

Украинско-американский хоккейный агент призвал прекратить угрозы российским игрокам НХЛ

Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде

Глава ПКР заявил о планах участия россиян на ближайшей Паралимпиаде

Малкин установил рекорд среди россиян по числу голевых передач в НХЛ

Сборная Португалии по футболу завоевала путевку на ЧМ-2022

Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022

Большунов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате России-2022

Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022

Лыжница Непряева выиграла третье золото на чемпионате России-2022

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

IBU приостановил членство Союза биатлонистов России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код