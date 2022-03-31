ФИФА признала русский язык одним из своих официальных

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола признала русский язык как один из своих официальных, сообщает пресс-служба ФИФА.

Соответствующее решение принято на Конгрессе ФИФА в четверг.

Официальными языками ФИФА также являются английский, немецкий, испанский, французский.

Заседание Конгресса Международной федерации футбола проходит в Дохе.

Ожидалось, что одним из вопросов, которые будут подниматься на Конгрессе, будет тема приостановления членства Российского футбольного союза. Однако этот вопрос в ходе мероприятия затронут не был. При этом было приостановлено членство Зимбабве, Кении и Пакистана.