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Более 4 тыс. человек приняли участие в забеге "Апрель" в "Лужниках"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 4 тысяч человек вышли на старт 5-километрового забега "Апрель" в "Лужниках", сообщает пресс-служба "Бегового сообщества".

"Победителем соревнований "Апрель" стал Константин Плохотников, он пробежал 5 км за 15 мин. 01 с. Второе место занял Павел Адышкин, показавший время 15 мин. 05 с. Третьим к финишу пришел Дмитрий Неделин, его результат — 15 мин. 19 с. Самой быстрой участницей забега стала Елена Седова, она победила с результатом 17 мин. 01 с. Второе место досталось Алле Сидоровой, ее результат 17 мин. 07 с. Третьей стала Юлия Конякина, которая пробежала эти 5 км за 17 мин. 33 с. Все финишировавшие участники получили памятные значки, а победители и призеры – подарки от организаторов и партнеров мероприятия", - говорится в сообщении.

Забег "Апрель" открыл серию крупных шоссейных забегов в 2022 году.

Директор забега Дмитрий Тарасов выразил надежду, "что мечта многих бегунов о преодолении марафонской дистанции в этом году воплотится в жизнь".

"Важно всегда помнить о своих ориентирах, поддерживать друг друга, продолжать тренироваться и идти к своей мечте. За последние два года мы привыкли к череде отмен и переносов, но сегодня снова встретились на старте, чтобы открыть сезон шоссейных забегов. Очень рады видеть каждого участника! Впереди у нас большие планы и вместе мы обязательно сможем их реализовать", - отметил он.

Маршрут забега "Апрель" прошел вокруг "Лужников" по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Следующие старты Бегового сообщества — кросс "Быстрый пес" 16 апреля и кросс "Лисья гора" 17 апреля.

легкая атлетика
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