ЦСКА прервал беспроигрышную серию в РПЛ, уступив "Химкам"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА проиграли соперникам из подмосковных "Химок" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча на "Арене Химки" завершилась с результатом 4:2. В составе хозяев отличились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (54 и 86) и Бесард Сабович (80). За ЦСКА забили Егор Ушаков (32) и Юсуф Языджи (44, пенальти).

Языджи забивает в шестом матче подряд после дебюта за ЦСКА, на его счету восемь мячей.

ЦСКА проиграл впервые после серии из семи матчей без поражений и занимает в таблице третье место, набрав 43 очка. "Химки" идут на 13-й позиции, в активе команды 24 очка.

В 25-м туре ЦСКА сыграет с "Уфой", матч состоится 16 апреля. "Химки" 17 апреля встретятся с "Нижним Новгородом".