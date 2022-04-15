Поиск

"Динамо" победило "Ахмат" и догнало "Зенит" в РПЛ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) обыграл соперников из "Ахмата" (Грозный) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Победу "Динамо" принесли голы Федора Смолова (59-я минута) и Константина Тюкавина (79).

"Динамо" догнало лидирующий в чемпионате "Зенит", у команд по 52 очка, однако "Зенит" имеет матч в запасе. "Ахмат" - восьмой, имеет в активе 32 очка.

В следующем туре "Динамо" сыграет с московским ЦСКА, встреча пройдет 24 апреля. "Ахмат" днем ранее встретится с "Сочи".

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владельцы Chicago Cubs передумали покупать "Челси"

Россиянин Тарасенко признан лучшим игроком дня в НХЛ

Россиянин Тарасенко признан лучшим игроком дня в НХЛ

ЦСКА победил СКА и стал вторым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Команда "Формулы-1" Haas отказалась возвращать "Уралкалию" спонсорские $13 млн

Команда "Формулы-1" Haas отказалась возвращать "Уралкалию" спонсорские $13 млн

"Спартак" обновил свою эмблему к 100-летию клуба

Скончалась чемпионка мира и Европы-1981 по фигурному катанию Ирина Воробьева

"Реал" выбил "Челси" из Лиги чемпионов и вышел в полуфинал

ЦСКА сравнял счет в серии со СКА, команды проведут седьмой матч

Джокович проиграл в первом матче после паузы

Джокович проиграл в первом матче после паузы

Совладелец клуба НБА "Бостон" Пальюка заявил о готовности купить "Челси"

Совладелец клуба НБА "Бостон" Пальюка заявил о готовности купить "Челси"