"Динамо" победило "Ахмат" и догнало "Зенит" в РПЛ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) обыграл соперников из "Ахмата" (Грозный) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Победу "Динамо" принесли голы Федора Смолова (59-я минута) и Константина Тюкавина (79).

"Динамо" догнало лидирующий в чемпионате "Зенит", у команд по 52 очка, однако "Зенит" имеет матч в запасе. "Ахмат" - восьмой, имеет в активе 32 очка.

В следующем туре "Динамо" сыграет с московским ЦСКА, встреча пройдет 24 апреля. "Ахмат" днем ранее встретится с "Сочи".