Биатлонистки сборной Украины призвали вернуть в состав россиянку Абрамову

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Украинские биатлонистки выступили с призывом не исключать из состава сборной их страны россиянку Ольгу Абрамову.

"Ольга Абрамова приобрела украинское гражданство десять лет назад, и с тех пор преданно работала во славу отечественного спорта. Победы и призовые места на этапах Кубка мира и Кубка IBU, летних чемпионатах мира и чемпионатах Европы многократно поднимали флаг Украины в честь немалых спортивных достижений украинки Ольги Абрамовой", - говорится в открытом письме, опубликованном на сайте biathlon.com.ua.

В письме отмечается, что конфликт на Украине – "время цейтнота в принятии решений, когда правильные шаги граничат с неизбежными в такой ситуации ошибками".

"К сожалению, один из таких ошибочных шагов, на наш взгляд, произошел в отношении биатлонистки сборной Украины Ольги Абрамовой – россиянки по происхождению, но украинки не только по паспорту, но и по духу", - подчеркивают авторы письма Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Юлия Журавок, Кристина Дмитренко. Пересмотреть решение просит и редакция сайта.

Абрамова, являющаяся трехкратным чемпионом мира по летнему биатлону, сообщила, что после исключения из сборной Украины была вынуждена вернуться в Россию.