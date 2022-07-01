Олег Знарок возглавил ХК "Ак Барс"

Олег Знарок Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новым главным тренером казанского "Ак Барса" стал бывший наставник сборной России Олег Знарок, сообщат пресс-служба хоккейного клуба в пятницу.

Контракт рассчитан на один год.

Помощниками Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит работу тренером вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке.

"Весь тренерский штаб понимает, для чего нас пригласили в "Ак Барс". Ожидания болельщиков самые высокие, цели клуба понятны. Уверен, в нашей раздевалке все хотят выиграть. Задача тренеров – за короткий срок создать хорошую команду, которая будет биться за Кубок", - сказал Знарок.

Генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин отмечает, что "Олег Знарок – один из самых успешных тренеров КХЛ, сильнейший специалист с огромным опытом работы в топ-клубах".

"Мы видим огромное желание тренера снова добиваться высоких результатов и верим, что наше сотрудничество будет продуктивным. Считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава для выполнения главной задачи", - сказал Валиуллин.

11 апреля пост главного тренера казанского клуба оставил Дмитрий Квартальнов.

Последним клубом 59-летнего Знарка был московский "Спартак". Ранее он работал с петербургским СКА, московским "Динамо" и с подмосковным ХК МВД.

Знарок работал со сборной России с 2014 по 2018 годы. С ней он выиграл золотые медали зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также чемпионате мира 2014 года.